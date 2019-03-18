Москва, 18 марта, 2019, 18:44 — ИА Регнум. В музее современной истории России представлена экспозиция, посвящённая возвращению Крыма в состав РФ, передаёт 18 марта корреспондент ИА REGNUM.

Георгий Балаков ИА REGNUM Экспонаты «Крымской весны» в музее современной истории России

В числе экспонатов ручка, которой подписали договор о присоединении Крыма в состав РФ, форма народного ополчения, флаг республики Крым, документы, посвящённые тем событиям.

Георгий Балаков ИА REGNUM Экспонаты «Крымской весны» в музее современной истории России

По словам представителей музея, экспозиция пользуется вниманием посетителей.

Отдельный стенд посвящён документам, которые сыграли роль в возвращении полуострова в состав России. В музее представлен образец информационных материалов Верховного совета Крыма, где перечислены 10 гарантий для полуострова в случае его возвращения в состав России и 10 причин вступить в состав РФ. Есть здесь и протокол Севастопольской городской комиссии по проведению референдума, из которого можно узнать о производстве бюллетеней в рамках подготовки к голосованию по вопросу будущей территориальной принадлежности полуострова.

Гости музея также могут увидеть именные приглашения на референдум, которые рассылали местным жителям, удостоверение наблюдателя, следившего за тем, чтобы голосование и подсчёты прошли без нарушений. Также в экспозиции представлена «агитка» народного ополчения, в которой жителей призывают оказывать помощь в виде благотворительных пожертвований в виде батареек, фонариков, продуктов долгого хранения, воды, медикаментов и предметов жизнеобеспечения в полевых условиях.

Георгий Балаков ИА REGNUM Экспонаты «Крымской весны» в музее современной истории России

По соседству с документами находится головной убор и куртка от военной формы заместителя командира полка по воспитательной работе Народного ополчения Крыма В.С. Магуйло. Один из самых узнаваемых предметов коллекции — сувенирный шеврон бойцов Народного ополчения полуострова «Вежливые люди». На этом компоненте военного обмундирования изображен мужчина в бронежилете, с автоматом в руках, а внизу, чуть поодаль от него, сидит кот. Среди экспонатов присутствует футболка, посвящённая воссоединению Крыма и России. На предмете одежды изображен военнослужащий в полном защитном комплекте и надпись: «Вежливость города берёт. 2014 — Год культуры в России».

Георгий Балаков ИА REGNUM Экспонаты «Крымской весны» в музее современной истории России

Почётное место в экспозиции занимает ручка, которой 5 лет назад, 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии полуострова в состав РФ.

Ещё один памятный экземпляр — флаг ополчения Крыма, на котором написано «Для истории. От водителя легендарного автобуса народного ополчения Крыма». В этом автобусе ополченцы жили два дня и, по все видимости, водитель, понимая, что происходят исторические события, сделал такую надпись.

Георгий Балаков ИА REGNUM Экспонаты «Крымской весны» в музее современной истории России

Присутствуют в коллекции музея и награды за возвращение Крыма в состав России. Так, среди экспонатов представлены памятная медаль «За освобождение Крыма и Севастополя. 18 марта 2014 года», медаль «За заслуги в воссоединении Крыма с Россией» и юбилейная медаль Евразийского народного фронта «В ознаменование возвращения Крыма».