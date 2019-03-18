Москва, 18 марта, 2019, 17:58 — ИА Регнум. Популярный в прошлом музыкант Андрей Макаревич, который вновь пытается подогреть интерес к себе провокационными высказываниями, объяснил свои слова о Крыме. Об этом сегодня, 18 марта, пишет «Комсомольская правда».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Макаревич

Напомним, что Макаревич осудил своих поклонников за то, что они якобы орали «Уракрымнаш!» Соответствующий гневный пост с ненормативной лексикой Макаревич опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook.

https://www.facebook.com/makarevichav/posts/2669799506370209

Реакция пользователей сети на это высказывание Макаревича была крайне негативной.

Однако теперь Макаревич призывает своих поклонников «не искать оскорблений там, где их нет».

«Если, например, ты с каким-то человеком совпадаешь во взглядах на что-то, например, на какую-то картину или на какую-то музыку, тебе хочется думать, что ты с ним и во всем остальном тоже совпадаешь», — заявил Макаревич.

Он также отметил, что, когда у людей разные взгляды на те или иные вопросы, это нормально. Макаревич утверждает, что никого не хотел обидеть, а те, кто оскорбился, просто принимают желаемое за действительное.

Напомним, что музыкальная слава Макаревича давно прошла, и теперь он пытается привлечь к себе внимание различными провокационными высказываниями. Так, Макаревич заявлял, что 80% населения планеты — идиоты, а сам он относится к оставшимся 20%.