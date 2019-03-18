Вильнюс, 18 марта, 2019, 17:52 — ИА Регнум. Главное следственное управление Следственного комитета России сегодня, 18 марта, объявило о заочных обвинениях литовскому экс-прокурору Симонасу Слапшинскасу, который в Литве вёл дело о трагических событиях 13 января 1991 года — в этом деле заочно преследуются десятки россиян, а два гражданина России взяты под стражу в самой Литве.

Вильнюс, 13 января 1991 года

Обоснование обвинений опубликовано на сайте СК РФ. В нём, в частности, отмечается, что Слапшинскасу заочно предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 299 УК РФ за незаконное привлечение к уголовной ответственности заведомо невиновных граждан Российской Федерации.

«Литовским прокурорам было достоверно известно, что события в городе Вильнюсе имели место в период, когда Литовская ССР не была независимым государством и входила в состав СССР, войсковые подразделения выполняли свой служебный долг и действовали в соответствии с законодательством СССР и Уставом Вооруженных сил в целях обеспечения общественного порядка на территории Литовской ССР», — говорится в сообщении СК РФ.

Несмотря на это, в Литве делу был дан ход. Кроме того, на момент принятия решения о направлении уголовного дела в суд Слапшинскасом совместно с иными сотрудниками литовской прокуратуры причинно-следственная связь между действиями военных и гибелью митингующих не установлена. Факты стрельбы по гражданскому населению с крыш и верхних этажей прилегающих зданий умалчиваются, хотя достоверно известно, что в конфликте участвовала третья сторона.

Кроме того, уголовное преследование со стороны литовских правоохранительных органов и суда осуществляется с нарушением общепризнанного принципа международного права и уголовного процесса — недопустимости придания уголовному закону обратной силы.

Российские граждане продолжают подвергаться незаконному уголовному преследованию за якобы совершенные ими преступления против мира и безопасности человечества в условиях отсутствия военного конфликта.

Между тем литовскими правоохранителями по непонятным причинам не расследовано должным образом убийство военнослужащего Виктора Шатских. Уголовное дело по этому факту было прекращено, как таковые обстоятельства преступления не выяснялись. Теперь расследованием этого преступления также занимаются следователи Следственного комитета России.

СК РФ сообщение сопроводил ссылкой на 30-минутный сюжет о событиях тех лет и современном уголовном деле в Литве «Правосудие» по-литовски», снятый силами самого СК. Его можно посмотреть по ссылке.

Сам Слапшинскас уже отреагировал на заочные обвинения, заявил, что его преследуют «по политическим мотивам».

«Никаких официальных документов я не получал. Это элементарное преследование политического характера и ничего больше, то есть политически мотивированное уголовное преследование», — цитирует экс-прокурора литовское агентство BNS.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве события 13 января 1991 года официально трактуются как агрессия против независимой Литвы. Считается, что все погибшие — от рук псковских десантников. Любые попытки разобраться в том деле, например, почему часть гражданских погибла от пуль, выпущенных из дореволюционных винтовок Мосина, которых не могло быть на вооружении у солдат, караются законом как отрицание советской агрессии, за что грозит уголовное наказание и лишение свободы.

Также отметим, что в Литве несколько лет назад впервые был публично оспорен ход событий 13 января. Во время прямого эфира местной радиостанции литовский политик Альгирдас Палецкис заявил, что в событиях тех дней больше неясностей, чем ясного, а некоторые свидетели тех событий в различных, в том числе и открытых, источниках утверждают, что жертвы среди гражданских лиц случились из-за провокаций активистов движения за независимость Литвы, то есть самих литовцев: «Выясняется, что, возможно, свои стреляли в своих». За эту фразу Палецкис был осужден по статье «Отрицание советской агрессии» — он стал первым осужденным по этой статье. В октябре 2018 года он был арестован уже по обвинению в шпионаже в пользу России.

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О том, что литовская сторона в те годы тщательно планировала провокации, публично неоднократно подтверждал и на тот момент самопровозглашённый министр обороны Литвы Аудрюс Буткявичюс. С его свидетельствами подробно можно ознакомиться здесь.

О том, что военные не стреляли по гражданским, а автоматы были заряжены холостыми патронами, утверждает и командовавший операцией в Вильнюсе генерал Усхопчик, который в настоящий момент проживает в Белоруссии.

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Напомним, Литва уже арестовала и удерживает под стражей одного гражданина России, который обвиняется по делу о 13 января 1991 года. Полковник запаса Юрий Мель, страдающий тяжелой формой диабета, был задержан 12 марта 2014 года на литовском погранпереходе при возвращении в Россию. 47-летнего калининградца обвиняют в том, что он (в ту пору 22-летний лейтенант) участвовал в штурме Вильнюсской телебашни 13 января 1991 года.

Всего в деле о событиях 13 января 1991 года в Вильнюсе 69 подозреваемых. Все они — граждане России, Белоруссии и Украины, и будут судимы заочно.