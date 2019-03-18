Симферополь, 18 марта, 2019, 17:45 — ИА Регнум. Волеизъявление крымчан весной 2014 года является важнейшим принципом демократии — крымчане просто сделали свой выбор. Такое мнение 18 марта в Симферополе на встрече с представителями делегации из Франции высказал президент России Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

«Кто этого не знает, не хотят понимать — не уважают принципы демократии. Поэтому вопрос снят», — отметил Путин.

По его словам, те, кто говорит об аннексии полуострова, просто игнорируют факт проведения референдума и голосования на нём.

«Если мы будем исходить их того, что важнейшим принципом демократии является волеизъявление народа, то мы тогда должны признать, что этот факт совершился», — добавил глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, после торжественного запуска двух новых ТЭС и посещения музейного комплекса в Севастополе, глава государства встретился с французскими политиками в Симферополе.