Москва, 18 марта, 2019, 17:34 — ИА Регнум. Понедельник, 18 марта, стал самым тёплым днём в Москве с начала весны. Об этом сообщила агентству «Москва» ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Весна в Москве

По её словам, к 15:00 на метеостанции ВДНХ столбики термометров показали +7 градусов. Это также стало самым высоким температурным показателем с начала 2019 года.

Отметим, что абсолютный температурный рекорд для 18 марта был установлен в 2015 году, когда воздух в Москве прогрелся до +13,4 градуса.