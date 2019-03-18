Симферополь, 18 марта, 2019, 17:21 — ИА Регнум. Москва видит заинтересованность зарубежных партнёров в развитии экономического сотрудничества с Россией, но невозможно представить себе эффективную совместную работу, если нет общих решений. Об этом 18 марта в Симферополе заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями делегации из Франции.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Есть люди, которым это не нравится. Я думаю, что это недальновидные люди, и они действуют не в интересах своих избирателей. Развитие экономических связей в интересах граждан создаёт новые рабочие места, даёт возможность зарабатывать деньги, содержать семьи», — отметил Путин.

Он также напомнил об общих вопросах безопасности на европейском континенте, совместной борьбе с современными угрозами и борьба за сохранение окружающей среды.

«Невозможно себе представить эффективную работу в этой сфере, если мы не договариваемся об общих принципах и не принимаем общих решений», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин прибыл в Крым на пятую годовщину воссоединения полуострова с Российской Федерацией.