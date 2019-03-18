Ереван, 18 марта, 2019, 17:08 — ИА Регнум. Военные учения «NATO-Georgia Exercise 2019» в Грузии не имеют связи с нашей боевой подготовкой, и, следовательно, не представляют интереса. Об этом заявил в беседе с корреспондентом Новости Армении — NEWS. am пресс-секретарь министра обороны Армении Арцрун Ованнисян, отвечая на вопрос, почему Ереван не участвует в подобных учениях.

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«Нам не был необходим этот сценарий военных учений», — заявил Ованнисян.

По его словам, в этом случае отнюдь не важно, было ли приглашение на участие в учениях или нет.

«Мы работаем с НАТО в тех форматах, которые важны для нашей безопасности», — заявил Ованнисян.

18 марта в Грузии стартовали военные учения «NATO-Georgia Exercise 2019», в которых примут участие примерно 350 военнослужащих из 24 государств-членов и партнеров организации. Целью учений является повышение оперативной совместимости вооруженных сил Грузии, Североатлантического альянса и стран-партнеров, а также усиление возможностей управления и контроля Сил обороны Грузии.