Калуга, 18 марта, 2019, 17:08 — ИА Регнум. В 2018 году казна Калужской области пополнилась на 70,6 млрд рублей. Об этом 18 марта заявила на заседании регионального правительства министр финансов области Калужской области Валентины Авдеева, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Admoblkaluga.ru Министр финансов Валентина Авдеева выступила на заседании областного правительства.

По словам главы регионального Минфина, доля налоговых и неналоговых доходов достигла 48,8 миллиарда рублей. В целом доходы бюджета по сравнению с 2017 годом увеличились более чем на 14,5 миллиарда рублей. Темп роста составил 26%. Расходы исполнены в сумме около 62 миллиардов рублей. Это на 12% больше, чем в 2017 году.

«В приоритетном порядке бюджетные средства направлялись на повышения оплаты труда отдельным категориям работников. Расходы на эти цели составили 1,3 миллиарда рублей. По итогам исполнения бюджета сложился профицит в объеме 8,7 миллиарда рублей», — подчеркнула Валентина Авдеева.

Губернатор Анатолий Артамонов напомнил областному кабинету министров о необходимости целевого расходования бюджетных средств. По его словам, при формировании бюджета, принятии законов и внесении различных инициатив нужно ориентироваться на решение целевых задач в рамках программ, которые приняты в соответствии с Указами президента России и будут давать ощутимый результат.

«Важно, что в общем объеме региональных расходов растет инвестиционная составляющая. Это говорит о том, что наши возможности вырастают благодаря тому, что в предыдущие годы мы проводили осмысленную политику, и реальный сектор экономики с каждым годом начал давать все большую отдачу. Этой политикой надо заниматься и дальше, чтобы обеспечивать устойчивое развитие в отдаленной перспективе», — пояснил Анатолий Артамонов.