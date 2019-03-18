Киев, 18 марта, 2019, 17:10 — ИА Регнум. Бывший народный депутат Украины, обладатель звания «Герой Украины» и диссидент Степан Хмара (1937 г. р.) считает, что уже 31 марта, после первого тура президентских выборов, нынешний глава Украины Петр Порошенко попытается сбежать из страны.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Об этом политик заявил во время выступления на одной из акций протеста националистов и радикалов, которые состоялись в Киеве в минувшие выходные 16−17 марта.

Хмара призвал общественность вечером 31 марта взять под контроль аэропорты и вокзалы, чтобы не допустить побега Порошенко и впоследствии судить его.

«После 31 марта нужно взять под контроль аэропорты, вокзалы, потому что после того, как Порошенко уйдет с поста, захочет сбежать, его необходимо обязательно судить. Он (Порошенко) — мошенник, злодей и грабитель», — считает политик.

ИА REGNUM отмечает, что, несмотря на преклонный возраст, Степан Хмара периодически появляется на украинском телевидении и акциях протеста с резонансными заявлениями, а также участвует в политической жизни. В частности, в марте стало известно, что он намерен взять внефракционного народного депутата Надежду Савченко, над которой сейчас идет судебный процесс, на поруки.

Ранее политик уже не раз жестко критиковал Порошенко, заявляя, что для нынешнего президента Украины самой важной ценностью являются деньги:

«Меркантильные интересы ему важнее (чем политические реформы), потому что деньги для него — высшая ценность, ради обогащения он готов на ложь, пиар, на что угодно. Человек, который не краснеет, у которого стыда нет. Я уже не говорю о совести — хотя бы стыд у нормального человека должен быть! Эти его офшоры, заграничные имения…» — заявлял Хмара в одном из интервью осенью 2018 года.

Напомним, что президентские выборы на Украине должны состояться 31 марта, в них будут участвовать 39 кандидатов. Предвыборный тур Петра Порошенко в последние недели осложняют националисты и радикалы, которые требуют от президента отчитаться по скандалу в оборонной промышленности.