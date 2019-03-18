Чебоксары, 18 марта, 2019, 16:34 — ИА Регнум. Должность полномочного представителя Чувашии при президенте России, которая оставалась вакантной три месяца, замещена. Пост занял Петр Чекмарев, ранее возглавлявший департамент в Минсельхозе России. Указ о назначении подписал сегодня, 18 марта, глава Чувашии Михаил Игнатьев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Cap.ru Петр Чекмарев и Михаил Игнатьев

На встрече с вновь назначенным полпредом Чувашии глава региона заявил, что Петр Чекмарев является «известным ученым-агрономом, доктором сельскохозяйственных наук, академиком Россельхозакадемии», «обладает высокой квалификацией и большим опытом работы на государственной службе», говорится в сообщении.

«Долгие годы вы трудились в федеральных органах власти, знаете структуру и как выстраивается работа. Знаете также уклад жизни чувашского народа, сильные стороны нашей республики. Рассчитываю, что в одной команде мы вместе будем работать на результат», — цитирует Игнатьева его пресс-служба.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, предыдущий полпред Чувашии Юрий Акиньшин, проработав 1 год и 10 месяцев, был отправлен в отставку в декабре 2018 года. Напомним, при назначении его на должность Михаил Игнатьев «отметил, что важнейшей задачей полномочного представителя Чувашской Республики при президенте РФ является выстраивание конструктивных отношений с федеральными органами власти». Акиньшин сменил на посту Леонида Волкова, который был отстранён от должности 30 мая 2016 года. Бывшего члена чувашского правительства подозревают в незаконном получении премиальных за все четыре года работы, в настоящее время он находится в СИЗО в Москве.

Справка ИА REGNUM. Петр Александрович Чекмарев родился 19 июня 1961 года в селе Бол. Подберезье Апастовского района Татарии. Окончил Казанский сельскохозяйственный институт.

Начинал работу в 1985 году агрономом-семеноводом, затем стал заместителем председателя колхоза «Подберезье», с 1986 по 1997 годы возглавлял колхоз. Затем перешёл на работу в аппарат главы Татарии, где два года работал главным референтом организационного отдела. В 1999 — 2006 годы трудился главой администрации Тетюшского района Татарии, затем в течение года работал генеральным директором агропромышленной корпорации «Чистое поле».

В 2007 году перешёл на работу в Минсельхоз России начальником отдела чрезвычайных ситуаций департамента растениеводства, химизации и защиты растений, в том же году был назначен сначала заместителем директора департамента, а затем возглавил его.