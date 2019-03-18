Калуга, 18 марта, 2019, 15:54 — ИА Регнум. В Калужской области за неделю было зарегистрировано три случая смертельного травмирования людей на объектах железнодорожного транспорта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 18 марта в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета России.

Mmsut.sledcom.ru Железная дорога

На 217-м километре перегона Бабынино-Кудринская Калужского направления Московской железной дороги под колесами грузового поезда №3011 погиб 64-летний житель Калуги. Как уже сообщало ИА REGNUM, 14 марта на наземном переходе калужской станции Балабаново под колёсами поезда погибла мать двоих детей, капитан внутренней службы из полиции города Обнинска. В момент трагедии женщина говорила по телефону и, видимо, поздно увидела приближающийся поезд.

Ранее 20-летняя гражданка Таджикистана была насмерть сбита пассажирским поездом №7983 на расстоянии около 800 метров от железнодорожной станции Ворсино Калужской области. Как установило следствие, девушка шла к железнодорожной станции Ворсино в наушниках, не реагируя на предупреждающие сигналы приближающегося поезда.

«Причинами смертей явилось нарушение правил безопасного поведения на объектах транспортной инфраструктуры», — сообщила пресс-служба следственного управления на транспорте.