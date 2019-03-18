Красногорск, 18 марта, 2019, 16:40 — ИА Регнум. В Подмосковье зафиксировали динамику роста цен на муку. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин, выступая на выездном заседании комитета Московской областной думы по вопросам аграрной политики и потребительского рынка, сообщила пресс-служба регионального парламента.

(сс)zoosnow Продукты

Так, по отношению к маю 2018 года, рост средней закупочной цены на пшеничную муку высшего сорта составил 49,8%, на ржаную муку — 44,4%. Розничная цена хлеба из пшеничной муки увеличилась на 1,3%, из ржаной — на 10,5%.

Чиновник также привёл данные об объёмах производства за 2018 год. Согласно им, в Подмосковье было произведено 372,9 тыс. тонн хлебобулочных и 105,5 тыс. тонн кондитерских изделий. Цены на продукцию составили (рублей за кг): торты — 480, печенье — 170, пряники — 140, хлеб и булочные изделия I и II сортов — 49, хлеб из ржано-пшеничной муки — 39.

Как сообщало ИА REGNUM, эксперты Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК) прогнозируют среднегодовой рост цен на хлеб из пшеничной муки I и II сортов на 5−6%.