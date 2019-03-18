Переславль-Залесский, Ярославская область, 18 марта, 2019, 15:48 — ИА Регнум. Администрация городского округа Переславля-Залесского оплатит долги ликвидируемого муниципального учреждения «Центр развития и культуры», в чьем оперативном управлении находится дача художника Константина Коровина. Это позволит снять ограничения, наложенные судебными приставами, и принять имущество в муниципальную собственность городского округа Переславля-Залесского. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в администрации Переславля.

Группа музея в Facebook Дача Константина Коровина в Охотино

Напомним, на прошлой неделе появилась информация об аресте даче художника Константина Коровина, расположенной в деревне Охотино. Выяснилось, что запрет на регистрационные действия с дачей Коровина наложен службой судебных приставов в рамках исполнительного производства о взыскании крупной налоговой задолженности. Эта новость всколыхнула общественность, так как в последние годы дача Константина Коровина стала местом ярких культурных событий, планировалось организовать там музей. Само здание является выявленным объектом культурного наследия. После тревожных новостей об ограничениях на регистрационные действия люди, которые прикипели душой к даче Коровина, озабочены возможной потерей памятника. Однако в администрации Переславля не видят повода для беспокойства:

«В бюджете городского округа Переславля-Залесского на 2019 год предусмотрены расходы на погашение задолженности ликвидируемых организаций Переславского района. Эти средства должны поступить из областного бюджета в ближайшие месяцы. Как только деньги придут, долги будут оплачены. Все ограничения с имущества «Центра культуры и развития» будут сняты, процедура ликвидации учреждения завершится. Дача Константина Коровина станет собственностью городского округа, и администрация будет решать ее дальнейшую судьбу», — рассказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заместитель главы Переславля по вопросам финансов, экономики, предпринимательства и сельского хозяйства Виктор Толстиков.

На территории дачи Константина Коровина с 2015 года, когда прошло торжественное открытие музея, было проведено несколько масштабных фестивалей — «Душой живу больше в Охотине», «Искусство жить на даче» и другие.