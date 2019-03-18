Москва, 18 марта, 2019, 17:05 — ИА Регнум. Совет Думы обсудил позицию Софведа, который отклонил закон о запрете хостелов в жилых помещениях и предложил создать согласительную комиссию, передает корреспондент ИА REGNUM 18 марта.

mararie Комната в хостеле

«Законопроект по решению Совета Думы направлен в комитет по ЖКХ и состоялось предварительное обсуждение о судьбе этого закона», — сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия»).

Высказывались разные мнения, лидеры ЛДПР, «Справедливая Россия» и КПРФ выступили за преодоление вето Совфеда.

«Мнение «Единой России» — все-таки создать согласительную комиссию и внести предложение о том, чтобы дать возможность определенного периода до вступления в силу закона, не меняя, по сути, его содержание, не меняя запрета на хостелы в жилых домах, ввести его в действие примерно с 1 июля текущего года, то есть дать порядка 90 дней на приведение дел в соответствие с нормами закона», — рассказал Жуков.

При этом он подчеркнул, что комитет Госдумы обсудит все предложения и вынесет их на обсуждение нижней палаты парламента.

Ранее Совфед отклонил принятый Госдумой закон, запрещающий гостиничные услуги в жилых помещениях, таким образом, под запретом оказываются хостелы в многоквартирных домах.

Совфед принципиально не против запрета хостелов в жилых помещениях, однако настаивает на переносе вступления в силу новых норм — с 2020 года.

В нижней палате парламента уверены, что с переносом вступления в силу закона растягиваются мучения граждан, которые страдают из-за хостелов и пишут обращения в Госдуму.