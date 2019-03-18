Якутск, 18 марта, 2019, 15:36 — ИА Регнум. В Якутске состоялся митинг-встреча руководства города и республики с населением региона, недовольным миграционной политикой. Поводом для мероприятия стал инцидент с якутянкой, которую ночью похитил и изнасиловал мигрант из Киргизии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

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По информации представителей региональных СМИ, разговор получился непростой, люди возмущены. Учебно-спортивный комплекс «Триумф», где состоялось мероприятие, едва вместил людей — по предварительным оценкам, число собравшихся около 5 тыс. человек. Перед этой огромной аудиторией по очереди выступили руководители республики и города Якутска.

Как сообщало ИА REGNUM, первая акция протеста по поводу миграционной политики руководства республики состоялась 17 марта и была несанкционированной. Поводом для митинга стало обращение жительницы Якутска в следственные органы с заявлением о том, что её похитил и изнасиловал мигрант. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан, проверяется причастность к нападению на женщину ещё двоих мужчин. Глава киргизской диаспоры Данияр Байгутуев, комментируя поступок земляка, заявил, что преступность не имеет национальности, и представители общины не оправдывают своего соотечественника, похитившего и изнасиловавшего якутянку.

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