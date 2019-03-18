Санкт-Петербург, 18 марта, 2019, 15:37 — ИА Регнум. Фрунзенский радиус петербургского метро, со станциями «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары», может быть открыт для пассажиров после 1 сентября 2019 года. Смольный продлил срок выполнения работ на объекте до 31 августа, однако в ОАО «Метрострой» не смогли назвать дату открытия новых станций с учетом этих изменений.

Metrostroy-spb.ru Работы на Фрунзенском радиусе, 2018 г

Ранее вице-губернатор Санкт-Петербурга Эдуард Батанов, замещая находившегося в командировке врио губернатора Александра Беглова, подписал распоряжение, согласно которому меняются существенные условия госконтракта с «Метростроем».

Напомним, сдать Фрунзенский радиус полагалось еще в декабре 2018 года, затем сроки сдвинули на май 2019-го, позднее — на июль. Тем не менее, один из топ-менеджеров компании-подрядчика заявлял, что до 1 сентября выполнить работы невозможно.

В результате, Смольный согласился подвинуть «срок выполнения работ с 20.12.2018 года до 31.08.2019 года». Тем не менее, в ОАО «Метрострой» не исключили, что сама дата открытия метро для пассажиров может быть сдвинута на еще более поздний срок, если в распоряжении имелся в виду лишь срок строительно-монтажных работ.

«Есть еще наладка и срок, в течение которого объект сдается Ростехнадзору, это еще какой-то период», — пояснили в «Метрострое».

Тем не менее, в компании подчеркнули важность выдачи авансов, которые Смольный теперь готов перечислить для завершения строительства. По некоторым данным, речь на начальном этапе может идти о 500 млн рублей.

«Денег не было даже на материалы. Могут пойти разговоры, что сумма не такая большая, но, насколько я понимаю, после закрытия авансов будут выдаваться следующие», — сообщила корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь компании Екатерина Гигиняк.

По ее словам, именно таким образом общее финансирование Фрунзенского радиуса, в конце концов, достигнет суммы, обозначенной Главгосэкспертизой — около 34 млрд рублей, с учетом экономии.

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Депутат петербургского Заксобрания Оксана Дмитриева заметила, что заключение контракта на заведомо меньшую сумму является одной из причин срывов сроков сдачи новых станций.

«Контракт изначально заключался на сумму меньшую, чем подтвердила Главгосэкспертиза, еще несколько лет назад обещали этот вопрос решить, так что последующее дофинансирование объективно обусловлено. Когда вы заведомо закладываете более низкую сумму, то не можете спланировать работы. То же самое произошло и с Лахтинско-Правобережной линией, у которой тоже начинаются проблемы», — заявила Дмитриева.

Среди основных причин задержки ввода новых станций метрополитена она также назвала и ускоренное строительство «Новокрестовской» — станции у стадиона на Крестовском острове, построенной к чемпионату мира по футболу.

«Я еще не получила ответов ни от КРТИ, ни от «Метростроя» после совещания с депутатами, но, думаю, причины комплексные, среди них основная — перенос финансирования, основных организационных и финансовых усилий на строительство «Новокрестовской». Видно, как основные средства и производственные мощности уходили туда», — добавила парламентарий.

Напомним, финансовые проблемы генподрядчика привели к массовым задержкам зарплаты на дочерних и зависимых от «Метростроя» предприятиях. Власти Петербурга заверили, что все долги по зарплате будут выплачены.