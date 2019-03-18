Москва, 18 марта, 2019, 15:26 — ИА Регнум. Обещания нынешнего президента Украины Петра Порошенко о возврате Крыма «без договоренностей» это, скорее, симптом состояния предвыборной кампании, эйфория действующего президента, чем какие-то реальные планы, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Порошенко

Порошенко по опросам идёт третьим, и ему кровь из носу необходимо обойти хотя бы Тимошенко, чтобы пройти во второй тур. Если это ему удастся, откроется хоть какая-то возможность для торга с Коломойским или для манипуляций с подсчётом голосов.

«Альтернативой для действующего президента может быть только объявление военного положения и отмена выборов, а это очень осложнит получение финансовой помощи Украиной от США. Поэтому приходится обещать всё и всем, невзирая на реалистичность этих обещаний», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Петр Порошенко заявил, что власти страны сделают все возможное, чтобы вернуть Крым сразу после президентских выборов и «без торгов и договоренностей.

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