Севастополь, 18 марта, 2019, 15:24 — ИА Регнум. Основные работы по обеспечению энергетической безопасности Крыма завершены, но есть над чем работать, в том числе по сетям. Об этом 18 марта заявил президент России Владимир Путин во время запуска в эксплуатацию новых ТЭС в Крыму, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Архип Куинджи. Крым. Яйла. 1885-1890

«Балаклавская и Таврическая станции дадут нам 940 МВт. Ещё 850 МВт может обеспечить энергомост, подключенный к Единой системе энергоснабжения России. 160 МВт — это прежние объекты генерации. И ещё 129 МВт даст новая Сакская ТЭЦ, которая в данное время готовится к вводу, и проходит комплексные испытания», — отметил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин прибыл 18 марта в Севастополь, запустив в эксплуатацию две новые ТЭС и подстанцию «Порт» в Тамани.