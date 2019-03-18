Брюссель, 18 марта, 2019, 15:23 — ИА Регнум. Североатлантический альянс потребовал от России вернуть Крым в состав Украины. Об этом говорится в заявлении НАТО, опубликованном на сайте альянса 18 марта.

Архип Куинджи. Крым. 1900-1905

«Пять лет назад Россия применила силу против Украины, незаконно аннексировав Крым. Это нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины является серьёзным нарушением международного права и вызовом для евроатлантической безопасности», — говорится в документе.

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В НАТО отметили, что решительно осуждают этот акт и никогда не примут его.

«Мы призываем Россию вернуть Крым Украине. Мы вновь заявляем о нашей полной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах её международно признанных границ и территориальных вод. Крым — это территория Украины», — заявили в НАТО.

Также в Североатлантическом альянсе выразили обеспокоенность наращиванием военного присутствия России как в Крыму, так и в Черноморском регионе. В НАТО также осудили строительство Россией моста через Керченский пролив, назвав его «ещё одним нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальное заявление в связи с пятой годовщиной референдума в Крыму выпустил Европейский союз. В документе отмечалось, что ЕС «по-прежнему твёрдо привержен суверенитету и территориальной целостности Украины» и не признаёт, и продолжает осуждать «это нарушение международного права». Кроме того, подчеркивается, что действия России якобы привели к опасному «обострению напряжённости в Керченском проливе и Азовском море».

Добавим, что на днях президент Украины Пётр Порошенко заявил о намерении властей страны восстановить территориальную целостность Украины и вернуть Крым и Донбасс «политико-дипломатическим путём». Украинский лидер отметил, «решительные шаги» в этом направлении официальный Киев предпримет уже после выборов.

Напомним, Крым стал частью России в 2014 году. Такое решение было принято на всенародном референдуме, проведённом на полуострове после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Киев до сих пор не признал итоги голосования и не теряет надежды вернуть полуостров под юрисдикцию Украины.