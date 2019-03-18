Москва, 18 марта, 2019, 15:14 — ИА Регнум. Идея ввести в России новый налог с зарплаты, из которого будет формироваться индивидуальный пенсионный капитал, не вызовет особого негатива в обществе, считает адвокат Виктория Данильченко. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM предложение чиновников удерживать с заработной платы, помимо 13% НДФЛ, ещё и 6% в пользу накопительной пенсии, она пояснила:

Дарья Антонова ИА REGNUM Накопительная пенсия

«Речь идет об индивидуальном пенсионном капитале. Поскольку имеется в виду именно добровольное участие в этой накопительной системе, то особого негатива от граждан ждать не приходится. Напротив, появится возможность самостоятельно откладывать на будущую пенсию, пользуясь при этом налоговыми льготами. Единственное, что пока непонятно, какими именно они будут и как именно работодатель будет участвовать в формировании индивидуального пенсионного капитала. Как только ЦБ и Минюст обнародуют эту информацию, можно будет говорить о том, будет ли эта инициатива пользоваться популярностью в народе.

Хотя уже сейчас можно сказать, что эта мера создана для граждан со средним и выше уровнем дохода, поскольку у других просто не будет дополнительных средств, чтобы отложить их на пенсию. Это же можно сказать и о покупке стажа. Тем, кому его не за что купить, будут трудиться 30 лет и больше. Тем, у кого будет возможность приобрести стаж за дополнительные средства, конечно, его приобретут, хотя таких граждан в нашей стране вряд ли окажется много».

Напомним, ранее сообщалось, что Минфин и ЦБ РФ разрабатывают законопроект, согласно которому, помимо 13% НДФЛ, с зарплаты работников будут взыскивать еще один налог — 6%. Средства пойдут на формирование индивидуального пенсионного капитала. Проект предполагает, что отчисление части зарплаты на накопительную пенсию будет производиться по умолчанию, но при этом предусмотрено право граждан отказаться от такой системы.

Ранее альтернативную модель пенсионной реформы разработал Институт экономики роста им. Столыпина. Она предполагает установление минимального стажа, необходимого для получения пенсии. В случае если нужного стажа (30 лет) не хватает, то его можно будет выкупить.