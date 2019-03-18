Екатеринбург, 18 марта, 2019, 15:12 — ИА Регнум. Возвращение Екатеринбургу народного памятника — Краснознамённой группы с Орденом Ленина — это лишь «первая ласточка» в восстановлении советского наследия города. Об этом заявил главный архитектор Екатеринбурга Андрей Молоков на встрече Гражданского комитета «В защиту исторического достоинства», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Алексеев (сс) Суть Времени Главный архитектор Екатеринбурга Андрей Молоков на собрании Гражданского комитета «В защиту исторического достоинства»

Молоков призвал собравшихся проконтролировать процесс восстановления народного памятника, чтобы группа была возвращена в «аутентичном виде» и в оговоренное сроки, и подчеркнул символизм происходящего:

«Возвращение Краснознамённой группы — это только «первая ласточка» в восстановлении советского наследия. Это знаковый объект, который будет фиксировать вклад Свердловска в Войну, восстановление и создание мощного государства, но это всего лишь один элемент», — заметил чиновник.

Главный архитектор добавил, что власти Екатеринбурга хотят соорудить монументальную композицию в честь тружеников тыла, которые ковали Победу в Великую Отечественную — в составе «фронтовых бригад» и других рабочих коллективов. Уже сейчас уже идёт работа по уточнению местоположения и внешнего вида объекта. Мемориал планируется сдать к 75-летию Победы.

Андрей Алексеев (сс) Суть Времени Собрание Гражданского комитета «В защиту исторического достоинства»

Члены Гражданского комитета поддержали посыл Молокова.

Возвращение народного памятника и юридическое закрепление его статуса будет взято под контроль, заявил корреспонденту ИА REGNUM глава комитета, представитель движения «Суть времени» Артём Брусницын.

«Для этого есть все эстетические, исторические и смысловые основания», — сказал руководитель

Напомним, Краснознамённая группа с Орденом Ленина символизировала вклад свердловчан за революционные, трудовые, военные и научные подвиги в XX веке. Авангардная красная стела была варварски снесена в 2013 году предыдущей командой мэрии Екатеринбурга, вызвав большое народное возмущение. Городские общественники не один год проводили акции и инициативы за возвращение памятника, после чего в 2019 году вернуть Краснознамённую группу пообещал мэр Екатеринбурга Александр Высокинский.