Киев, 18 марта, 2019, 15:13 — ИА Регнум. Украинские эксперты обсуждают резонансную инициативу руководства компании «Нафтогаз» перейти к рыночному формированию цен для населения страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«Цена на европейском рынке за последние месяцы снизилась настолько, что с апреля украинские газовые трейдеры, вероятно, будут предлагать газ по цене ниже, чем текущая цена, установленная для населения… Выходом из ситуации может стать отмена режима ПСО (поставка по специальным обязательствам) и открытие рынка бытовых потребителей для конкуренции между поставщиками», — заявил глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев 14 марта.

Правительство Украины, по предварительным данным, уже отказалось от этой инициативы. По мнению кабмина, если снять верхний ограничитель, то в случае изменения тенденций и повышения цен на рынке, это сразу приведет к повышению цен на газ и для населения.

Эксперт по энергетике Валентин Землянский подсчитал, что с помощью «рыночной» схемы «Нафтогаз» может получить за год порядка 1,5 млрд долларов США дополнительной прибыли. Дело тут в возможности закупать газ в «низкий» сезон по сравнительно дешевым ценам, а потом продавать в «высокий сезон» дорого.

«Следите за руками… НАК в «низком сезоне» купит необходимые на зиму объемы газа и закачает в хранилища по цене 8 тыс. грн/тыс. кубометров топлива. А зимой продаст нам с вами по 15 тыс. грн/тыс. кубометров, слезно уверяя, что такова конъюнктура рынка. Вот откуда пойдут премии», — анализирует эксперт.

Согласно подсчетам Землянского, в итоге разница между «кабминовским» и рыночным вариантом составит около 7 тыс. гривен или 300 долларов с каждого домохозяйства. В масштабе страны, где 7,5 млн домохозяйств используют газ для отопления и приготовления пищи, дополнительная прибыль и составит 1,5 млрд долларов США.

Политолог Олеся Яхно в своем комментарии отмечает, что суть не только в том, когда Украина перейдет к рыночному ценообразованию в сфере газа, важны и социально-экономические показатели.

«Понятно и правильно, что Коболев говорит о необходимости рынка… МВФ, как мы знаем, неоднократно указывал Украине на необходимость полной либерализации рынка газа для всех категорий потребителей. Также понятно и правильно, что Гройсман учитывает социальный фактор, а также говорит о необходимости увеличения собственной газодобычи и обособление функций транспортировки и хранения газа, тот самый анбандлинг (разделение «Нафтогаза»)», — подчеркивает эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что Кабинет министров в октябре 2018 года принял постановление об очередном поэтапном повышении цены на газ для населения с ноября. С 1 ноября 2018 г. цена на газ для населения увеличилась на 23% до 8550 гривен/тыс. кубометров. Согласно обязательствам Украины перед МВФ, следующий этап повышения запланирован на 1 мая 2019 года, когда цена должна повыситься примерно до 10 тыс. гривен за 1 тыс. кубов.

15 марта премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил «Нафтогазу» вместе с украинским министерством финансов начать рабочую дискуссию с экспертами МВФ — «чтобы урегулировать этот вопрос и не допустить повышений газа».