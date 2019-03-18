Севастополь, 18 марта, 2019, 14:53 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин запустил в эксплуатацию новые электростанции в Крыму — Балаклавскую в Севастополе и Таврическую под Симферополем, передаёт 18 марта корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Глава государства принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию Балаклавской ТЭС в Севастополе.

Далее в режиме видеоконференции президент РФ запустил работу Таврической ТЭС и подстанции «Порт» в Тамани.

Как сообщало ИА REGNUM, две крымских электростанции мощностью по 470 МВт каждая были построены в рамках федеральной целевой программы развития. Общая стоимость двух проектов составила 71 млрд рублей. Их строительством занималась российская компания «Технопромэкспорт», которая входит в госкорпорацию «Ростех».

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