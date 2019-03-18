Москва, 18 марта, 2019, 14:47 — ИА Регнум. Граждан России удерживают в искусственно созданной нищете, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 18 марта корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о снижении инвестиционной активности в 40% регионов России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инвестиции

«Спад инвестиционной активности — вещь естественная в ситуации, когда в стране создан искусственный денежный голод, — сказал Делягин. — И он не просто создан, а искусственно усугубляется. Во-вторых, государство фактически запретило кредитовать реальный сектор: с одной стороны, запретительно высокими процентными ставками, а с другой стороны, чрезмерно завышенными нормативами риска и практикой хаотичного повышения эти нормативов. Люди искусственно удерживаются в нищете. Госпожа Набиуллина с гордостью говорила о том, что результат политики по снижению инфляции — это обеднение населения. Она совершенно этого не стеснялась».

Иными словами, как объяснил Делягин, когда у предпринимателей нет возможности взять кредит для развития, а с другой стороны, спрос падает, так как люди беднеют, то ему становится незачем заниматься производством.

«При этом условия для производства в РФ плохие, — сказал Делягин. — В РФ некомфортное налоговое обложение, которое при этом ещё и усилено в этом году. И, наконец, есть такое явление, как налоговый террор. Во многих регионах люди жалуются на то, что появилась такая практика — стали приходить налоговики вместе со специализированным подразделением МВД, стали изымать документы и применять жёсткую схему. Во-первых, находят, как вы взаимодействовали с какой-нибудь фирмой, которая закрылась год-два-три назад. Эта фирма объявляется фирмой, имеющей признаки фирмы-однодневки, и дальше весь ваш оборот с той фирмой засчитывается вам в прибыль. Соответственно, вы оказываетесь должны безумные деньги по налогу на прибыль и безумные деньги по штрафам и пеням. Дальше вам объясняют, что, если вы не заплатите немедленно, то не только ваш бизнес будет уничтожен, но вас ещё и посадят. Это реальная практика, которая идёт по стране. И в таких условиях люди предпочитают заниматься бизнесом в Казахстане или в Китае. А это тоже не способствует инвестициям».

Напомним, как сообщало агентство Накануне.RU со ссылкой на результаты исследования, проведённого РАНХиГС при участии Института экономической политики имени Е. Т. Гайдара, по итогам 2018 г. в 37 российских субъектах наблюдался спад инвестиций. Инвестиционная активность по-прежнему концентрируются в столичной агломерации и нефтегазодобывающих регионах. Наиболее сильный спад произошёл в Севастополе, Ненецком автономном округе и Ростовской области.