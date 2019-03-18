Москва, 18 марта, 2019, 14:35 — ИА Регнум. Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих, один из авторитетнейших специалистов в ОПЕК, заявил, что новые санкции против России способны нанести ущерб всему миру. И это, безусловно, правильно, потому что они будут способствовать росту цен для потребителей, а слишком высокие цены на нефть могут замедлить экономический рост во многих странах, в том числе в США и Китае, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора информационно-аналитического центра Альпари Наталья Мильчакова.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

О том, что запрет на поставки современного оборудования и технологий может в долгосрочном аспекте привести к дефициту нефти в мире, говорил еще несколько лет назад президент России Владимир Путин. Таким образом, США, накладывая на Россию дополнительные санкции, прежде всего, наносят ущерб самим себе и импортерам нефти. Поэтому, по мнению эксперта, высказанное Трампом в Twitter пожелание к ОПЕК «давайте еще ниже» (речь шла о снижении цен на нефть) в долгосрочном аспекте при сохранении антироссийских санкций окажется совершенно невыполнимым.

«Не исключено, что министр энергетики Саудовской Аравии сделал такое заявление еще и с целью опровергнуть предположения американского телеканала о том, что Россия недостаточно активно выполняет соглашение ОПЕК+, надеясь, что больше обязательств по сокращению добычи нефти возьмет на себя Саудовская Аравия. Судя по заявлению Халида аль-Фалиха, неуклюжие попытки США поссорить Россию и Саудовскую Аравию совершенно не увенчались успехом», — считает эксперт.

Министр также предложил участникам соглашения ОПЕК+ перенести очередную встречу с апреля на июнь, так как до июня, по его мнению, следует сохранять уже действующую политику в отношении добычи нефти, то есть по-прежнему придерживаться курса на ее сокращение.

«В любом случае это плохая новость для США, равно как и заявление представителя Саудовской Аравии о том, что эта страна, бывший союзник США, теперь больше не союзник, по крайней мере, в том, что касается антироссийских санкций. Скорее всего, соглашение ОПЕК+ будет продлено до конца 2019 года как минимум, а среднегодовая цена на нефть марки Brent останется в этом году на уровне в $65 за баррель», — считает Мильчакова.

Как сообщало ИА REGNUM, министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих на пресс-конференции в Баку заявил, что возможное введение новых антироссийских санкций негативно отразится на всём мире.

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