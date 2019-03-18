Санкт-Петербург, 18 марта, 2019, 14:33 — ИА Регнум. Дефект на трубе теплоснабжения произошел 18 марта на набережной Фонтанки, в центре Санкт-Петербурга. Рядом с местом дефекта находится здание Большого драматического театра им. Товстоногова (БДТ) и бизнес-центр «Лениздат».

Дарья Драй ИА REGNUM БДТ

Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», которому принадлежит труба, сообщение об аварии поступило от дома 59 по набережной реки Фонтанки в 13:15 мск.

«В настоящий момент обеспечены меры безопасности, идет локализация дефекта», — отметили в «Теплосети».

В целях безопасности ограничено движение по Степановскому проезду, между Инструментальной линией и Торговым переулком.

«Дефект на обеспечение потребителей теплом и горячим водоснабжением не повлиял. Оно продолжается в штатном режиме», — подчеркнули в пресс-службе предприятия.