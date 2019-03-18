Москва, 18 марта, 2019, 14:36 — ИА Регнум. Законопроект о цифровых финансовых активах, доработанный ко второму чтению, подразумевает, что физлица не смогут приобретать некоторые цифровые валюты. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM 18 марта, это следует из поправок к законопроекту ко второму чтению.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Банк России

Если закон будет принят, то Центробанк получит право определить признаки цифровых финансовых активов, которые неквалифицированные инвесторы смогут приобретать только в определённых пределах. Пределы установит Центробанк. При этом, согласно другому законопроекту, который находится на рассмотрении Госдумы, под неквалифицированнымми инвесторами поднимаются все физлица. В частности, им предлагается запретить вкладывать средства в рисковые инструменты. Получить статус квалифицированного инвестора может только физлицо, которые владеет активами на сумму более 10 млн рублей.

Комитет Госдумы по финрынку рекомендовал депутатам принять законопроект о цифровых финансовых активах во втором, решающем чтении. Новая версия законопроекта лишилась определений криптовалют, токенов и майнинга. Все они прописаны в законе общим понятием цифровых финансовых активов и операций с ними. Госдума рассмотрит законопроект во втором чтении на пленарном заседании 19 марта.