Москва, 18 марта, 2019, 14:24 — ИА Регнум. В России социальные пенсии с 1 апреля будут проиндексированы на 2%, соответствующее постановление правительства опубликовано 18 марта на официальном портале правовой информации.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Монеты

«Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2019 года социальных пенсий в размере 1,02», — говорится в сообщении.

Всего социальные пенсии в России получают порядка 4 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее комитет Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал принять во втором, решающем чтении законопроект о новом порядке расчёта пенсий для малоимущих пенсионеров.

Читайте подробнее: Комитет Госдумы доработал законопроект о пересчете пенсий