Москва, 18 марта, 2019, 14:20 — ИА Регнум. Уровень безработицы в России зависит, прежде всего, от развития экономики в регионе в соотношении с численностью и плотностью населения. В данном плане закономерно лидерство по занятости Москвы, Санкт-Петербурга и Ямала, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель группы аналитиков ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Марк Гойхман.

Исаак Сайес. Биржа труда. 1937

«Россия — центроориентированная страна с сосредоточением, концентрацией ресурсов, производственного потенциала на достаточно небольших территориях в регионах двух столиц. Здесь проживают порядка 20% населения страны и производится примерно 60% ВВП, 80% финансовых операций, строится 65% всех конструкций и платится 65% налогов населения. Поэтому при большой плотности населения ещё выше «плотность» экономики на данных территориях. Соответственно, создаётся больше рабочих мест на тысячу жителей, даже с учётом притока миграции из других областей и стран», — пояснил эксперт.

У Ямала — иной «конёк». Там плотность населения очень низкая — малая численность жителей на огромных территориях. В то же время потребности производства высоки, поскольку на Ямале активно развивается крупнейший центр добычи и переработки сырья. По сумме инвестиций на душу населения Ямал — в лидерах среди российских регионов. Но нехватка людей остра. Здесь, утрируя, некому быть безработным.

«Для привлечения жителей в округ есть даже программа льготной ипотеки с господдержкой по ставкам 5,5%, то есть в два раза ниже, чем в среднем по России. Малая плотность населения — одна из причин низкой безработицы и в Хабаровском крае, и Югре. И наоборот, очень высокая концентрация населения при слабой экономической базе дают большой уровень безработных на Северном Кавказе, прежде всего, в Ингушетии и Карачаево-Черкесии», — отметил Гойхман.

Учитывая имеющуюся систему централизованного распределения ресурсов по регионам, маловероятно значительное изменение структуры уровня занятости. В большинстве регионов безработица останется намного выше, чем в столицах.

«Но при этом общий её уровень не катастрофичен. В рыночной экономике невозможно, да и не нужно добиваться всеобщей занятости. Её нет нигде, даже в самых благополучных странах.

Например, в еврозоне в целом — 7,8% (от 3,2% в Германии до 14,4% в Испании), в Канаде — 5,8%, в Австралии — 5%, в США — 3,8%, в Швеции — 6,6%, в Казахстане — 4,8%, в Литве — 9,2%. В данном плане Россия выглядит вполне неплохо. По стране в целом по методике МОТ (Международной организации труда). безработица составляет 4,9%», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным рейтинга, к регионам России с самым низким уровнем безработицы относятся Москва, Санкт-Петербург и Ямало-Ненецкий автономный округ, тогда как в Ингушетии — 26,3%, Карачаево-Черкесии (16,2%) и Туве (14,9%) — наблюдается самый высокий уровень безработицы.

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