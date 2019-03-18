Томск, 18 марта, 2019, 14:15 — ИА Регнум. Мероприятия, посвящённые пятилетию воссоединения Крыма с Россией, проходят в Томской области. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 18 марта, в администрации региона, центральным событием стал концерт «Крымская весна» на Новособорной площади Томска, состоявшийся 17 марта.

Tomsk.gov.ru Фестиваль «Крымская весна» в Томске

Для жителей и гостей города выступали томские коллективы. Звучали песни «Крым вернулся домой», «Родная земля», «Севастопольский вальс» и другие.

Активисты движения «Волонтёры Победы» провели квест на знание истории и культуры Крыма.

Как уточнили в региональном правительстве, также в рамках празднования первого юбилея «Крымской весны» в Томской области прошли открытые уроки и классные часы, выставки в школах и домах культуры, спортивно-массовые мероприятия.

Как уже сообщало ИА REGNUM, пятилетие воссоединения Крыма с Россией празднуют и в других российских регионах. Референдум о воссоединении состоялся в Крыму 16 марта 2014 года. Большинство жителей республики приняло решение вернуться в Россию. 18 марта 2014 года полуостров Крым официально вошёл в состав РФ.

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