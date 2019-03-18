Вашингтон, 18 марта, 2019, 14:07 — ИА Регнум. Изображения Юпитера, сделанные зондом Juno, опубликовало американское космическое агентство NASA. Об этом сообщается на сайте агентства.

NASA Юпитер

На снимке, который был сделан с помощью телескопа JunoCam, виден сильный шторм, разбушевавшийся на газовом гиганте. Уточняется, что штормы бушуют на южном полюсе планеты.

Напомним, космический зонд Juno был запущен 5 августа 2011 года для исследования Юпитера и вышел на его орбиту 5 июля 2016 года. Миссией аппарата является изучение гравитационного и магнитного полей планеты, а также проверка гипотезы о наличии у Юпитера твёрдого ядра.

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