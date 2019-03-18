Барнаул, 18 марта, 2019, 13:59 — ИА Регнум. Необходимость новой волны губернаторских отставок не совсем очевидна, другой вопрос — губернаторы, срок полномочий которых заканчивается в этом году, — отметил кандидат философских наук, депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Владислав Вакаев («Справедливая Россия»). Комментируя корреспонденту ИА REGNUM появившуюся информацию о возможном начале новой волны губернаторских отставок, он пояснил:

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«Я не склонен думать, что предстоящие отставки губернаторов будут массовыми. В первую очередь это связано с весьма непростой для власти ситуацией нарастающего социального недовольства. И никто не будет собственными руками создавать себе проблему, отправляя в досрочную отставку главу региона и организуя там выборы. Как показал сентябрь 2018 года, их итог в нынешних политических условиях совсем не очевиден. Другой вопрос — губернаторы, срок полномочий которых заканчивается в этом году. Они имеют высокий шанс быть замененными. И чем больше глава региона находится у власти, тем более вероятность этого. Общий фон недовольства здесь будет дополнен усталостью от действующего руководителя. И эти два тренда на выборах могут привести к самым непредсказуемым последствиям. Пример Хакасии в этом плане весьма показателен.

Вот почему я считаю, что в зоне максимального риска сейчас находится глава Республики Алтай Александр Бердников. Ведь его положение в значительной степени напоминает ситуацию с Зиминым. Новой Хакасии федеральный центр для себя точно не хочет».

Напомним, молодой коммунист Валентин Коновалов стал главой Хакасии по результатам второго тура губернаторских выборов 11 ноября 2018 года. Его имя было в бюллетенях единственным, так как все остальные кандидаты (в том числе единоросс Виктор Зимин), возглавлявший регион почти 10 лет, с выборов снялись.

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О том, что президент Владимир Путин в скором времени начнёт новую серию отставок губернаторов, со ссылкой на неназванные источники, близкие к главе государства, сообщили «Известия». В числе вероятных кандидатов на отставку были названы губернатор Мурманской области Марина Ковтун, глава Алтая Александр Бердников, а также губернаторы Оренбургской и Челябинской областей Юрий Берг и Борис Дубровский.