Киев, 18 марта, 2019, 13:46 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко полностью провалил гуманитарную политику. Об этом 18 марта в эфире одного из украинских телеканалов заявила украинская писательница Лариса Ницой, комментируя рост сторонников «российского культурного продукта» на Украине.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Межа

«Это провал гуманитарной политики президента Петра Порошенко. Давайте представим себе Вторую мировую войну. Наш народ в тылу ковал победу. Представим, в тылу наш народ слушает фашистские марши, смотрит в кинотеатрах фашистские фильмы, выпускники танцуют под фашистские марши, а артисты ездят в фашистскую Германию на гастроли в Рейхстаг. Сегодня у нас такая ситуация возможна, и народ это поддерживает», — считает Ницой.

По её словам, Киев никогда не одержит победу без разрыва культурных связей с Россией. Ницой напомнила, что в этом плане государство Украина «не всё сделало, что могло».

«Это государство одобряет поездки, концерты, фестивали, совместные культурные мероприятия России — врага с нами… Народ видит, что у нас с врагом происходит торговля… Мы могли бы победить во Второй мировой войне, если бы мы вели себя так, как ведем себя сегодня… Нас убивает враг, а мы хотим и дальше родичаться с этим врагом. На самом деле, это катастрофа. Мы никогда не победим в этой войне», — сказала Ницой.

Она напомнила, что в 2014—2015 гг. на Украине «было намного больше людей за ограничение отношений с Россией, культурного обмена».

«Не забывайте, что нашу культуру, нашу литературу, наш язык запрещали более 600 лет. В прошлом столетии нас морили голодомором, расстреляли лучших представителей. Что мы получили в результате? Мы получили огромный провал и дыру культурного продукта в связи с уничтожением украинских культурных деятелей. Сегодня вместо того, чтобы пополнять эту нехватку, мы должны с удвоенной силой работать над тем, чтобы компенсировать ту огромную потерю, которую нам Россия создала репрессиями. В это время мы говорим: «Будем смотреть российские каналы, российское кино, слушать российскую музыку». Каждый час российского кино, российской музыки — это нехватка украинского кино. Не заполняем свой сегмент своим культурным продуктом. Во времена войны, это вообще провальная культурная политика», — рассказала писательница.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Киевского международного института социологии, около половины (53,5%) украинцев считают, что запрет российских телеканалов является ошибкой и приводит лишь к ограничению прав граждан. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного КМИС в марте 2019 года.

Процент респондентов, которые выбирают этот ответ, постепенно растет: в феврале 2018 года таких было 43,7%, в сентябре — 49,6%.

«Приблизительно каждый третий (31,7%) придерживается противоположного мнения и считает, что запрет российских телеканалов в Украине является необходимым шагом для защиты государства. Процент тех, кто выбирает этот вариант, снизился с 36,6% в феврале 2018 года», — отметили в КМИС.

В то же время 14,7% респондентов затруднились с ответом или отказались отвечать на этот вопрос.

Кроме того, 27,7% участников исследования в марте высказали мнение, что запрет отдельных артистов и российских фильмов является необходимым шагом для защиты государства, тогда как 59,6% респондентов назвали такое утверждение ошибкой, которая ограничивает права граждан. Причем доля тех, кто считает запрет необходимым шагом, практически не изменилась за год (в феврале 2018 года было 29,2%), а доля тех, кто считает запрет ошибкой, выросла с 53% в феврале 2018 года. Затруднились с ответом или отказались отвечать на этот вопрос 12,6% респондентов.

Напомним, как свидетельствуют данные февральского соцопроса КМИС, к России хорошо или очень хорошо относятся 57% украинцев, однако к руководству РФ положительно относятся 13%. В пресс-релизе КМИС говорится, что плохо или очень плохо к России относятся 27% респондентов, 17% — не определились.

«Отношение украинцев к России существенно зависит от региона: на Западе положительно относятся к России 41%, в Центре — 51%, на Юге — 70%, на Востоке — 75%. То же самое касается отношения к руководству России и отношение к русским», — говорится в пресс-релизе.

Также в КМИС отмечают, что по сравнению с 2018 годом не изменилось число людей, которые считают, что Украина должна быть независимой от России государством — 87% респондентов.