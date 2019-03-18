Москва, 18 марта, 2019, 13:42 — ИА Регнум. Работа мечты должна быть стабильной и хорошо оплачиваться. Именно эти критерии назвали жители России. Такие данные неудивительны и характеризуют российских граждан, как нацию служащих, а не предпринимателей, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор информационно-аналитического центра Альпари Александр Разуваев.

Кузьма Петров-Водкин. Рабочие. 1926

Зависимость заработка от стадии делового цикла или котировок ценных бумаг — однозначно не российский выбор. Поэтому стоит ли удивляться, что в России построен чиновничий капитализм. Оценки доли государственного сектора разнятся от 50% до 70%. Соцопросы также говорят о том, что граждане ностальгируют по брежневским временам, когда жизнь тогда была скромная, зато стабильная.

«Хорошо известно, что для счастья в России, как и во многих других странах мира, необходимо примерно $2 млн. Первый миллион — это достойная квартира, второй миллион при размещении на депозит, в гособлигации, ликвидные дивидендные акции даст 5−8% годовых или $50−80 тыс. Данной суммы достаточно, чтобы жить и не работать, тратя время на путешествия, развлечения и т. д.», — отметил Разуваев.

Однако большинству российских граждан никогда не заработать данную сумму, текущие расходы ведь никто не отменял. А, например, рынок акций в долларовом выражении намного ниже максимумов 2008 года, то есть более чем за 10 лет долларовая доходность инвестиций в российские акции отрицательная.

«Но переживать на эту тему не стоит. В России сейчас сформирована гражданская нация и традиционное буржуазное общество. И большинство людей прекрасно понимают разницу между состоятельными и состоявшимися людьми.

Более того, люди, которые ведут жизнь рантье, долго не работая, часто теряют деньги. Выпадают из социума, увлекаются различными теневыми схемами, сомнительными инвестициями и т. д.», — высказал свою точку зрения Разуваев.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса Rabota.ru, мечтают о стабильности в работе 76% жителей России, о высокой зарплате — 74%. Ценят хороший рабочий коллектив — 73%.

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