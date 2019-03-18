Берлин, 18 марта, 2019, 13:44 — ИА Регнум. Заявленный уход Сары Вагенкнехт из руководства германской партии «Левые» отрицательно отразится на результатах будущих выборов. Такого мнения придерживается большинство избирателей партии, пишет газета Die Welt.

DerHexer Сара Вагенкнехт

Согласно исследованию института Forsa, опубликованному 18 марта, 42% опрошенных избирателей считают, что уход Вагенкнехт, самого узнаваемого политика партии, снизит и без того невысокую популярность «Левых». Противоположного мнения придерживаются лишь 7% респондентов. 36% считают, что эта перемена ни к чему не приведет. Остальные 15% не определились с ответом.

В настоящее время «Левые» занимают пятую строчку из шести партий, представленных в бундестаге. Если бы парламентские выборы состоялись сейчас, согласно опросу Forsa, за «Левых» проголосовали бы лишь 7% избирателей — это на 2,2% меньше, чем на выборах в сентябре 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 49-летняя Сара Вагенкнехт объявила, что больше не будет выставлять свою кандидатуру на внутрипартийных выборах руководства. Последние 5 лет она возглавляет фракцию «Левых» в бундестаге, срок ее полномочий истекает осенью этого года. Также она оставит активное руководство своим беспартийным общественно-политическим движением «Подъем».