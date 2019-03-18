Москва, 18 марта, 2019, 13:36 — ИА Регнум. Бывший главный тренер сборной России по хоккею Олег Знарок может возглавить московский «Спартак». Об этом 18 марта сообщает «Р-спорт».

Александр Головко Олег Знарок

Отмечается, что Знарок является основным кандидатом на пост главного тренера красно-белых. В сезоне 2018/19 команду тренировал Вадим Епанчинцев, а после того, как он покинул клуб в октябре 2018 года, руководство командой осуществлял штаб в составе генерального менеджера Алексея Жамнова, тренеров Игоря Уланова и Максима Соловьёва.

Напомним, Знарок был главным тренером сборной России с 2014 по 2018 год. Под его руководством команда выиграла золото Олимпиады-2018 в Пхенчхане, стала чемпионом мира 2014 года. С ноября 2018 года Знарок занимает пост консультанта штаба сборной России.

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