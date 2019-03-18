Биробиджан, 18 марта, 2019, 13:28 — ИА Регнум. О политической устойчивости губернатора Еврейской автономной области Александра Левинталя говорить можно лишь условно — регион демонстрирует ярко выраженную стагнацию, растут долги бюджета, покрывать которые в обозримой перспективе нечем. Показатели эффективности губернатора в совокупности являются отрицательными. Тем не менее своё мнение о возможной скорейшей отставке Левинталя эксперты выражают очень осторожно, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Eao.ru Александр Левинталь

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«Считаю, что положению Левинталя ничего не угрожает. Поставленные перед ним задачи выполняются, претензий со стороны вышестоящих властей публично не предъявлялось. Не думаю, что он может лишиться своей должности», — считает председатель Общественной палаты ЕАО Андрей Бялик.

«Александр Левинталь в политическом смысле не является помехой для власти, — рассказал корреспонденту ИА REGNUM директор Центра социальных инноваций «Черный куб», политолог Юрий Коломейцев. — Левинталь у себя на Родине, да и ведёт себя тише воды и ниже травы, работу свою делает. Однако заметным политическим лидером, способным повести за собой, назвать его вряд ли возможно. Знаете, о таких говорят, что если уйдёт, то о нём и не вспомнят».

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Как сообщало ИА REGNUM, власти Еврейской автономии ищут кредит в полтора миллиарда для частичного рефинансирования долговых обязательств региона и покрытия дефицита бюджета. Госдолг ЕАО при нынешнем губернаторе увеличился практически в два раза. Если на момент, когда к власти пришёл Александр Левинталь (22 сентября 2015 года), кредитный портфель региона составлял 3,2 млрд рублей, то на 1 января 2019 года он вырос уже до 5,25 млрд рублей, а с учетом нового кредита достигнет размера 6,75 млрд. Долги муниципалитетов ЕАО за этот период также увеличились в два раза — с 313 млн рублей до 623 млн.

Сообщается, что на этой неделе президент РФ Владимир Путин откроет новую серию отставок глав регионов.