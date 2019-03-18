Турин, Италия, 18 марта, 2019, 13:05 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов Италии провели в Турине спецоперацию по задержанию участников мафиозных организаций, передает информагентство ANSA в понедельник, 18 марта.

Цитата из к/ф «Крестный отец». реж. Фрэнсис Коппола. 1972. США Мафия

Под подозрение попали 17 человек и несколько компаний. Был наложен арест на имущество на общую сумму 40 млн евро.

В списке обвинений — торговля наркотиками, вымогательство, фабрикация финансовых документов и нелегальный бизнес с игровыми автоматами.