Полиция Италии задержала 17 мафиози и арестовала имущество на 40 млн евро
Турин, Италия, 18 марта, 2019, 13:05 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов Италии провели в Турине спецоперацию по задержанию участников мафиозных организаций, передает информагентство ANSA в понедельник, 18 марта.
Цитата из к/ф «Крестный отец». реж. Фрэнсис Коппола. 1972. США
Мафия
Под подозрение попали 17 человек и несколько компаний. Был наложен арест на имущество на общую сумму 40 млн евро.
В списке обвинений — торговля наркотиками, вымогательство, фабрикация финансовых документов и нелегальный бизнес с игровыми автоматами.