Казань, 18 марта, 2019, 13:05 — ИА Регнум. Глава минобрнауки Татарии Рафис Бурганов сделал амбициозное заявление, что предпринимаемые республиканскими властями меры позволят «обеспечить всех нуждающихся детей местами в дошкольных образовательных организациях до 2022 года». Об этом он заявил во время отчёта о работе ведомства за 2018 год на сессии Госсовета Татарии 18 марта 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Анри Жоффруа. Детский сад (фрагмент)

Министр уточнил, что решить проблему планируют, в том числе, и за счёт строительства новых детсадов, за последующие два годы планируется создать свыше девяти тысяч мест.

«Эти меры позволят обеспечить всех нуждающихся детей местами в дошкольных образовательных организациях до 2022 года», — заявил Рафис Бурганов.

За 2018 год в республики было построено семь новых детсадов на 785 мест, но потребность всё ещё осталась. В 2019 году уже сдан один детсад, и ведётся строительство ещё 29, из которых 27 реализуются в рамках нацпроекта «Демография». Ко вводу они намечены до конца 2019 года, что даст ещё 6 тысяч дополнительных мест для дошколят, из которых на ясельные группы придётся 3090 мест.

В обнародованном докладе министра уточняется, что в рамках государственной программы «Развитие образования» на создание в регионе дополнительных мест для детей в возрасте от двух месяцев до трёх лет будет затрачено 858 742,9 тыс. рублей, из которых 498 070,9 тыс. рублей — из федерального бюджета. В целом на решение вопроса по дошкольному образованию в регионе финансирование из федерального бюджета в 2019 году составляет 994 333,1 тыс. рублей.

«Дошкольным образованием охвачено более 220 тыс. детей, что составляет 67 процентов от общего количества детского населения от 1 до 7 лет», — отмечается в докладе министра.

Напомним, в Татарии на сегодня работает 2020 дошкольных образовательных учреждений, в частных детсадах обучаются более трёх тысяч детей.