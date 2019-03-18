Москва, 18 марта, 2019, 13:04 — ИА Регнум. Уровень и динамика безработицы в регионах России зависит от многих факторов, но наиболее значимый, который отмечают исследователи, — эффективность развития экономики региона. И здесь в основном прослеживается тенденция: чем выше уровень экономического развития, тем ниже уровень безработицы, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры управления трудовыми ресурсами РЭУ им г в Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Эверетт Шинн. Круглосуточное кафе. 1900

«Но не все так однозначно. Влияет сочетание нескольких факторов: уровень экономического развития и структура рабочей силы. Например, в республиках Северного Кавказа достаточно высокая доля молодежи, низкий уровень заработной платы и самый высокий уровень безработицы», — отметила эксперт.

Достаточно низкий уровень безработицы в тех регионах, где в большей степени развита промышленность и сельское хозяйство, куда привлекаются инвестиции, например Калужская, Белгородская, Липецка области. И здесь большую роль играет проведение эффективной инвестиционной и экономической политики руководителей регионов.

«Также неоднозначно отражает ситуацию с безработицей коэффициент напряженности. Так, например, для Московской области этот показатель достаточно высокий при очень низком уровне безработицы, а для Кировской области наоборот.

Это объясняется тем, что в Московской области при высоком уровне доходов и большем предложении безработные более продолжительное время ищут работу, а в Кировской области на рынке труда спрос и предложение не меняются и освободившиеся вакансии заполняются достаточно быстро», — пояснила Иванова — Швец.

В представленном рейтинге видна положительная динамика некоторых регионов России, где уровень безработицы сократился на 0,9% и больше процентов, — Нижегородская, Рязанская области. Есть регионы, в которых за исследуемой период почти ничего не изменилось — невысокий уровень напряженности, почти нулевое изменение уровня безработицы — Свердловская, Орловская области.

«В целом на улучшение показателей повлияли такие факторы, как улучшение инвестиционного климата и отношение руководства в регионах», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным рейтинга, Москва, Санкт-Петербурга и Ямало-Ненецкий автономный округ возглавляют рейтинг регионов с самым низким уровнем безработицы.

Читайте также: Эксперты назвали регионы России с самым низким уровнем безработицы