Москва, 18 марта, 2019, 13:02 — ИА Регнум. Французский композитор Дидье Маруани, известный российским меломанам как автор проекта Space, подал в суд иск, ответчиками по которому могут выступить певец Филипп Киркоров и композитор Олег Попков. Об этом 18 марта сообщил сайт телеканала «РЕН ТВ».

Sebmarouani Дидье Маруани

По имеющейся информации, исковое заявление было подано в Таганский суд Москвы, сумма иска составляет 272 млн рублей, интересы Маруани представляет адвокат Евгений Тарло. Как заявил последний, у истца есть доказательства того, что песня Киркорова «Жестокая любовь» является плагиатом композиции A Symphonic Space Dream французского музыканта. Он готов предоставить в суд соответствующие исследования.

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Напомним, это уже не первый раз, когда французские композиторы пытаются решить конфликт с Филиппом Киркоровым в судебном порядке. В частности, в октябре 2017 года Кассаб Самир Жильберт Синуэ подал в суд иск о нарушении авторских прав отношении российского певца на сумму 15 млн рублей. Синуэ заявил, что песня Киркорова «Шелковая нить» является плагиатом на композицию «Helwa ya Baladi», с которой в 1979 году впервые выступила певица Далида (Иоланда Кристина Джильотти).