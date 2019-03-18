Сеул, 18 марта, 2019, 13:08 — ИА Регнум. Фермеры, разводящие свиней в Южной Корее, терпят убытки, сообщает телеканал YTN.

U.S. Department of Agriculture Свиньи

Согласно информационному источнику, средняя цена свиньи весом 115 кг в феврале 2019 года составила 275 тыс. вон (~$243). С другой стороны, стоимость свиньи на ферме составляет 367 тыс. вон (~$324).

Причина, по которой стоимость свинины на прилавках магазинов упала, является увеличение импорта. Свинина, выращенная на территории Южной Кореи обойдется в $4 за килограмм, в то время как импортная свинина — в $1,6.

Известно, что импорт свинины в 2018 году вырос на 26% и составил 464 тыс. тонн. В 2019 году, за два месяца импорт составил 80 тыс. тонн, что на 3,2% больше, чем за тот же период прошлого года.