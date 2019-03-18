Вашингтон, 18 марта, 2019, 13:01 — ИА Регнум. За последние несколько месяцев мировая общественность получила несколько противоречивых сообщений на тему вывода военнослужащих США из Сирии. Изначально в конце 2018 года президент США заявил о выводе всего воинского контингента, на основании его указания был подготовлен и соответствующий приказ Пентагона.

Американский солдат под Манбиджем

Согласно этому приказу, в конце апреля на территории Сирии не должно было остаться американских военнослужащих. Затем с учетом давления значительной части истеблишмента США и Израиля появился еще один вариант вывода войск с оставлением небольшого контингента из двух частей: 200 военнослужащих на базе Эт-Танф у границы с Иорданией и 200 военнослужащих на северо-западе Сирии.

Район Эт-Танф важен с точки зрения сдерживания роста влияния Ирана в регионе. А сохранение присутствия на земле на северо-востоке страны необходимо для непосредственной поддержки союзников США сирийских курдов, организованных в виде Сирийских демократических сил.

Сирийские демократические силы совместно с международной коалицией во главе с США контролируют значительную территорию Сирии к востоку от реки Евфрат, на которой сосредоточено около 70% нефтяных месторождений страны.

Появившаяся на днях информация в газете The Washington Post о том, что минобороны США планирует оставить в Сирии около тысячи военнослужащих, Пентагоном опровергнута. Однако ряд экспертов считают, что минобороны США все-таки может увеличить количество своих военных с 400 до 1000, т.к. страны-союзники США по международной коалиции откажутся наращивать свои наземные силы в Сирии на фоне частичного вывода американских войск.

Сирийские курды ранее обращались к международной коалиции оставить для обеспечения их безопасности воинский контингент в количестве около 1500 человек.

ИА REGNUM уже сообщало о том, что США не уходят из Сирии, а просто меняют формат своего присутствия. Красноречивее всего об этом говорит заявка минобороны США на выделение финансирования в размере 550 миллионов долларов для подготовки и развития местных сирийских военных формирований на 2020 финансовый год.