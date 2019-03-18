Мазари-Шариф, Афганистан, 18 марта, 2019, 13:26 — ИА Регнум. Министерство обороны Афганистан опубликовало запись в своем официальном аккаунте в социальной сети «Twitter», согласно которой министр внутренних дел Асадулла Халид и министр обороны генерал Масуд Андараби прибыли в столицу провинции Балх, город Мазари-Шариф, — с целью провести совещание по безопасности в связи с недавними волнения в провинции, вызванными назначением нового главы полиции провинции Балх.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганский боевик

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», министерство обороны Афганистана заявило, что министр внутренних дел и министр обороны встретятся с новым главой полиции провинции Балх — генералом Абдулом Ракибом Мубаризом, а также обсудят с политиками этой провинции недавние столкновения.

Согласно заявлению Министерства обороны Афганистана, Асадулла Халид и Масуд Андараби проведут встречу с бывшим губернатором провинции Балх Атта Мохаммадом Нуром, резко выступившим против назначения нового главы полиции провинции и заявившим, что это противоречит его договорённости с президентом