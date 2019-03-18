Барнаул, 18 марта, 2019, 13:01 — ИА Регнум. Только четверть безработных российских граждан регистрируется на бирже труда, считает кандидат философских наук, депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Владислав Вакаев («Справедливая Россия»). Комментируя корреспонденту ИА REGNUM данные рейтинга регионов по уровню безработицы, он пояснил:

Джон Лэнгли Ховард. Безработные. 1937

«Да, судя по цифрам официальной статистики, в России сравнительно невысокий процент безработных. Но эти показатели обладают определенной долей лукавства. Чтобы это понять, нужно вспомнить определение безработного. Это человек, который не имеет работы и находится в активном поиске ее. Последнее подтверждается фактом регистрации человека на бирже труда.

Но та же статистика говорит о том, что только четверть безработных россиян регистрируется на бирже труда. Остальные ищут работу самостоятельно, не надеясь на помощь государства. Они, боюсь, не попадают в данные официальной статистики. У проблемы безработицы есть и другие аспекты. Во-первых, у нас велика доля работников, которые работают за «минималку». Формально они считаются трудоустроенными, хотя на самом деле имеют крайне низкий доход. И будь у них возможность получать достойное пособие по безработице, они никогда бы не согласились выполнять эту работу.

Во-вторых, продолжает оставаться высоким уровень скрытой безработицы. Это работники, которые официально числятся трудоустроенными, но на самом деле не получающие доход. Например, они могут находиться в длительном неоплачиваемом отпуске. Такие люди фактически не работают, но и не «портят» статистику по безработице.

К сожалению, число безработных будет только расти. Причиной тому сразу две тенденции — общемировая, связанная с сокращением рабочих мест по причине автоматизации и компьютеризации. Как говорят специалисты, «все что может быть оцифровано, будет оцифровано». Со всеми вытекающими последствиями для рынка труда.

Вторая тенденция — российская, связанная с продолжающимся сокращением предприятий реального сектора экономики и скрытой «оптимизацией» учреждений государственного сектора. Так что острота проблемы будет только нарастать. Что требует от государства новых принципов и подходов для борьбы с безработицей».

Напомним, ранее агентство «РИА Рейтинг» на основе данных Росстата провело исследование и выяснило, что к регионам с самым низким уровнем безработицы относятся Москва, Санкт-Петербург и Ямало-Ненецкий автономный округ, тогда как в Ингушетии — 26,3%, Карачаево-Черкесии (16,2%) и Туве (14,9%) наблюдается самый высокий уровень безработицы.