Тегеран, 18 марта, 2019, 12:58 — ИА Регнум. Президент Ирана Хасан Рухани предложил подать иск к Соединенным Штатам из-за санкционной политики их властей, сообщает 18 марта ISNA.

Иван Шилов ИА REGNUM Хасан Рухани

Рухани напомнил, что Вашингтон ввел против Тегерана «жесткие санкции», что повлияло на стоимость национальной валюты и на рост инфляции, однако Иран справился.

«Судебным властям Ирана нужно подать иск к США, их чиновникам и авторам этих санкций по обвинению в преступлении против человечества», — заявил Рухани.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году был заключен Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) или «ядерная сделка» между лидерами Ирана, США, Франции, Великобритании, России, Китая и Германии.

Документ отменил международные санкции в отношении Ирана, связанные с ядерной программой страны. В 2018 году американский президент Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе из договора.

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