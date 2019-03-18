Псков, 18 марта, 2019, 12:57 — ИА Регнум. История с травлей псковской школьницы демонстрирует, с одной стороны, озлобленность жителей деревни, с другой — пропасть между людьми и властью, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 18 марта.

Riala Буллинг

Как сообщалось ранее, в Псковской области по указанию губернатора создана комиссия, которая будет разбираться с травлей школьницы, в конце 2018 года написавшей письмо Владимиру Путину и пожаловавшейся на бедность. 12-летняя девочка подверглась агрессивным преследованиям и «оффлайн», и в интернете, перестала посещать местную школу, а ее мать была вынуждена уволиться с работы.

В пресс-службе управления Следственного комитета по Псковской области РИА Новости сообщили, что информация об угрозах безопасности девочки «недостоверна», ни ее жизни, ни ее здоровью ничто не угрожает, а по некоторым обстоятельствам этой истории проводится проверка.

«История с тем, как семью девочки на Псковщине затравили односельчане, мне, как это ни печально, не кажется чем-то из ряда вон выходящим. «Глубока коренная Россия, но темны в ней леса и дела», — написал в одном из своих стихотворений замечательный поэт Владимир Костров. Он знает русскую деревню, знает, о чём пишет. А тут ещё девочка и её мама не местные, из города, да ещё и козочек с коровой хотят держать…

Позднее советское время распустило людей и в городе, и особенно в деревне, а лихие 90-е их окончательно сбили их с ног, повредили мозги, загнали на общественный уровень, не подобающий человеку. Обычных реакций две: либо озлобленность на власть, допустившую такое, либо — у молодёжи — озлобленность на родителей, «не встроившихся» в капитализм.

В данном случае в семье девочки, о которой идёт речь, дело обстоит иначе, и одно это уже свидетельствует в её пользу. Девочка переживает за общую школу, чтобы всем было удобно, и что ещё более важно — жалеет свою маму, ещё верит, что кто-то «наверху» может помочь. Я знаю много деревень, в которых вообще уже не верят и обращаться никуда не будут.

Вот и односельчане Перчиковых озлобились на них — за что? За надежду на помощь! Это, надо сказать, уже не диагноз, а приговор.

Обращается же девочка (мама-то не обращается, она тоже уже не верит и не надеется), заметьте, к Владимиру Путину — не к главе местной администрации, не к губернатору, не в местное отделение какой-то партии. Все эти в глазах рядового жителя России —уже не помощники. Сейчас-то, после того как вся эта история стала достоянием гласности, надеюсь, помогут, но в принципиальном плане это ничего не изменит.

Итак, между односельчанами злоба, между простым людом и властью — пропасть, от «точечной» помощи «сверху» становится хуже, — вот реальность. А высшие чиновники рассуждают о том, как Крым «стал символом национального единения», — отметил Михаил Демурин.