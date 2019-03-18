Каспийск, Дагестан, 18 марта, 2019, 12:52 — ИА Регнум. Три полицейские машины и одну гражданскую легковушку протаранил в Дагестане водитель ВАЗ-2121, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Позже злоумышленник был задержан, им оказался 19-летний житель села Кака-Шура Карабудахкентского района республики Казим Магомедов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального МВД.

Цитата из к/ф «Огни большого города». реж Чарльз Чаплин. 1931. США Пьяные за рулем

Инцидент произошёл 17 марта в 00:30 в городе Каспийске. Отмечается, что сотрудники полиции потребовали остановить автомобиль, однако водитель не подчинился и попытался скрыться. При этом он грубо нарушал правила дорожного движения и создавал угрозу жизни и здоровью граждан и полицейских. После того, как нарушитель протаранил четыре автомобиля, его машина была принудительно остановлена.

В ведомстве добавили, что в ходе преследования стражи порядка произвели предупредительные выстрелы из табельного оружия. По данному факту проводится служебная проверка. Она должна установить, действовали ли полицейские в рамках закона.

Позже на официальной странице МВД Дагестана в Instagram появилось видео, в котором задержанный водитель пояснил произошедшее. Молодой человек признался, что «чуть-чуть выпил» на свадьбе в посёлке Манасе, после чего с друзьями поехал в Каспийск. А останавливаться по требованию инспекторов ГИББД он не стал, потому что «растерялся и испугался», так как был в нетрезвом состоянии.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что 56-летний житель города Махачкалы подозревается в совершении наезда на сотрудника дорожно-патрульной службы. Следствие полагает, что вечером 22 декабря 2018 года в поселке Сулак (пригород Махачкалы) мужчина управлял трёхколёсным мотоциклом с выключенными фарами, несмотря на темное время суток. В результате он сбил инспектора, который стоял на обочине проезжей части. Здоровью пострадавшего был причинён тяжкий вред.

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