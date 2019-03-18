Москва, 18 марта, 2019, 12:47 — ИА Регнум. Нефть дешевеет на открытии торгов 18 марта, но имеет все шансы на скорый рост до отметки в 68 долларов за баррель. заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«В недавнем отчете ОПЕК говорится о снижении объемов добычи в феврале по сравнению с январем до минимальных за четыре года значений — 30,55 млн баррелей в сутки. Тем не менее, без ложки дегтя не обошлось: экспортеры пересмотрели свой прогноз по величине спроса на нефть в 2019 году в меньшую сторону — 99,96 млн баррелей в сутки, что немного меньше предыдущей оценки в 100 млн», — привел цифры эксперт.

На воскресной встрече министров энергетики из стран ОПЕК+ представитель Саудовской Аравии намекнул на возможность продления срока действия соглашений по сокращению добычи сырья. По мнению Халида аль-Фалиха, страны, заключившие сделку, были близки к ее выполнению на 90% в феврале, тогда как в марте ожидается полное выполнение обязательств.

«Таким образом, в ближайшее время ситуация на рынке может измениться в лучшую сторону, особенно на фоне информации из США, согласно которой на выходных произошло два пожара на крупных нефтяных объектах рядом с Хьюстоном.

На данный момент конкретика отсутствует, однако, если выяснится, что происшествие негативно сказалось на производстве или транспортировке топлива, то можно рассчитывать на небольшой рост нефтяных цен. Участники рынка будут крайне внимательно следить за отчетом по запасам сырья от Управления энергетической информации США 29 марта», — отметил Николаев.

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