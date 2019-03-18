Токио, 18 марта, 2019, 12:46 — ИА Регнум. В Москве уже на текущей неделе запланирован новый раунд российско-японских переговоров по проблеме мирного договора. Об этом 18 марта сообщил МИД Японии.

S Solomonov Флаги России и Японии

Читайте также: В Японии назвали возможную дату заключения мирного договора с РФ

Участие в переговорах 21 марта примут заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов и его японский коллега Такэо Мори, пишет ТАСС. Кроме того, на следующий день, 22 марта, пройдет очередной раунд японско-российских переговоров по безопасности с участием Такэо Мори и заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова.

Добавим, что ранее на заседании бюджетной комиссии верхней палаты парламента Японии министр иностранных дел Японии Таро Коно заявил о достигнутой между Токио и Москвой договоренности не разглашать содержание проходящих переговоров о подписании мирного договора.

Ранее по теме: Токио готовится к визиту главы МИД РФ Сергея Лаврова

Как сообщало ИА REGNUM, диалог между Москвой и Токио по мирному договору, который по итогам Второй мировой войны Японией и СССР так и не был подписан, активизировался после российско-японского саммита в ноябре 2018 года в Сингапуре. За основу было предложено взять декларацию 1956 года.

Основным препятствием для заключения мирного договора между Токио и Москвой являются претензии Японии на острова Курильской гряды — Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу Хабомаи. Россия отвергает эти претензии, считая, что суверенитет РФ над островами Курильского архипелага, который после окончания войны полностью вошёл в состав СССР, сомнению не подлежит.